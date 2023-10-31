Türkiye pazarına yeni girmişti: BYD ATTO 3'ün satış fiyatı açıklandı

İşte BYD ATTO 3 satış fiyatı ve özellikleri...

BYD açıklamasına göre, BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle satışa sunuldu.

Açıklamaya göre BYD ATTO 3, Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger'in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın 'Ejderha Yüzü' olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. Bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3'ün arka tasarımında ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları yer alıyor.

KABİN ÖZELLİKLERİ

Otomobilin kabini spor ve müzik temalarından ilham alınarak tasarlanmış.Kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlarla otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katılması hedeflenmiş. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor.

İÇ TASARIM

Orta konsolda ise koşu bandından esinlenilen bir tasarım öne çıkarken, otomobilin vites kolu ise kettlebell şekline sahip. Ön ve arka kapı içlerinde yer alan kırmızı detaylar, gitar telleriyle özdeşleşiyor. Tam elektrikli BYD ATTO 3, elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekrana sahip. BYD ATTO 3'te yer spor vegan deri ön koltuklar yer alıyor.

DİJİTAL GÖSTERGE

Direksiyon önünde yer alan ve direksiyon kolonuna entegre 5 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekranı, isteğe göre dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyor.

MENZİL

Açıklamaya göre araç Blade Batarya teknolojisine sahip. Yine açıklamaya göre 60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniye ile gerçekleştiriyor.

Açıklamada "WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 kilometre menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e 29 dakikada şarj edilebiliyor" deniliyor. Araç Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip.

Eşarj ile işbirliği

Açıklamaya göre, BYD ATTO 3 modeliyle birlikte ilk 1500 müşterisine bir ayrıcalık da sunacak. Yapılan işbirliği ile BYD sahipleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak. Bu tarihten sonra da BYD müşterileri indirim fırsatlarından yararlanmaya devam edecek.

BYD ATTO 3'ün 440 litrelik bagaj hacmi koltuklar katlandığında 1,338 litreye çıkıyor.

BYD ATTO 3 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

BYD açıklamasına göre, BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla satışa sunuldu.