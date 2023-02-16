'Türkiye Tek Yürek' oldu: 115 milyar TL toplandı

11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

16.02.2023 09:28:230
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'Türkiye Tek Yürek' oldu: 115 milyar TL toplandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayını sona erdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.

Kampanyada toplanan bağış miktarı saat 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak gerçekleşirken, gönderilen SMS sayısı ise 9 milyon 10 bin adet oldu.

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