Türkiye'de ilk doz aşıyı yaptırmayan kaç kişi var? Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini bildirdi.

15.08.2021 00:01:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'de ilk doz aşıyı yaptırmayan kaç kişi var? Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13 Ağustos'ta 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığı bildirdi.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi." ifadelerini kullandı.




Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÖTV düzenlemesi Renault ve Dacia fiyatlarını nasıl etkileyecek? Genel müdürden açıklama

ÖTV düzenlemesi Renault ve Dacia fiyatlarını nasıl etkileyecek? Genel müdürden açıklama

Redington Türkiye GM Cem Borhan: Dev şirketlere yön veren dijital trendler

Redington Türkiye GM Cem Borhan: Dev şirketlere yön veren dijital trendler

Küresel piyasalarda rekorların ardından gözler yine Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda rekorların ardından gözler yine Fed'e çevrildi

Yeni çağın mesleği: İçerik üreticiliği

Yeni çağın mesleği: İçerik üreticiliği

Konut fiyatlarının temmuzda en çok arttığı ilçeler

Konut fiyatlarının temmuzda en çok arttığı ilçeler

Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Yorum Yaz