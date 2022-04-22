Türkiye'de ortalama konut fiyatı 1 milyon TL'ye dayandı

Mart ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen senenin aynı ayına göre 21% artarak 134 bin 170 olarak gerçekleşti.

TÜİK rakamlarına göre mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Mart ayında satılan konut sayısı 2022'nin şubat ayına göre yüzde 37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21 arttı. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde olurken, konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. En yüksek pay ise yine yüzde 18 ile İstanbul’un olurken, İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

Mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21 artarak 134 bin 170 oldu. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

İstanbul’da 23 bin 974 konut satıldı

Mart ayında konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %18 oranla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre, mart ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %147, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 452 bin 240 TL. oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %116 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL, ortalama konut fiyatı 722 bin 520 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 228 bin 240 TL.

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu

Endeksa verilerine göre, mart ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mersin’de konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL, ortalama konut satış fiyatı 925 bin 800 TL. Aydın’da yıllık değer artışı %153, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 680 bin 600 TL. Antalya’da yıllık değer artışı %148, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 232 bin 625 TL.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Verileri incelediğimizde son 10 yılın en yüksek mart ayı satışına ulaşıldığını görüyoruz. Konut satışında artış trendi devam ediyor ama niteliği dönüşüyor. İkinci el konut piyasası son dönemde toplam satışları domine etmeye başladı. Mart ayında satılan 10 konuttan 7’si ikinci el konut. Mart ayı itibariyle ipotekli konut satışlarının da bir artış grafiği gösterdiğini görüyoruz. Endeksa verilerine göre en çok değer artışı olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Son dönemde bu illerde yaşanan yükseliş devam ediyor. Yabancıya konut satışı beklendiği gibi artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası merak konusu olan iki ülkenin konut alımına ilgisine baktığımızda şubat ayına kıyasla konut satışında Ruslar’da %7 ve Ukrayna vatandaşlarında ise %52’lik bir artış görüyoruz. Ukraynalılara toplam 168 satış yapıldığı için bu artış genel rakamın içerisinde çok büyük bir anlam ifade etmiyor.” dedi.

İkinci el konut satışları bir önceki aya göre %40 arttı

Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre %52, geçen yılın aynı ayına göre ise %39 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre %40, geçen yılın aynı ayına göre ise %23 artış göstererek 95 bin 833 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların %71’ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre %21, geçen yılın aynı ayına göre ise %31 artarak 5 bin 567 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342 oldu

2022 yılı Ocak-Mart ayları değerlendirildiğinde konut satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre %22 artarak 320 bin 63 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde ipotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342, ikinci el konut satışları %24 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredili konut satışları toplam satışların %21’ini, ikinci el konut satışları ise toplam satışların %71’ini oluşturdu.