Türkiye'den 10 kişilik heyet Rusya’ya neden gitti?

Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya’ya gitti. Görüşmelerin ana gündeminde turizm ve aşı var

NTV'nin haberine göre, üç isim beraberinde 10 kişilik bir heyetle Rusya’ya gitti. Rusya, artan vaka sayıları sonrasında Türkiye’ye uçuşları 45 gün süreyle durdurmuştu.

Heyet, alınan tedbirleri ve vaka sayısındaki düşüşü anlatarak, Rusya’nın uçuş yasağını kaldırması için görüşmelerde bulunacak. Turizm bölgelerinde alınan önlemler üzerinde de durulacak.

Temaslarda ele alınacak bir diğer başlık ise Rusya’dan aşı tedariği. Türkiye ile Rusya, Sputnik V aşısının tedariği konusunda anlaşma sağlamıştı.

İlk aşıların haziran ayının ilk haftasında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, bu sürenin daha erkene çekilmesi ve aşı miktarının artırılması için temaslarda bulunacak.