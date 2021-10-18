Türkiye'nin en zengin 100 ismi: En Zengin 100 Araştırması sonuçlandı

Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen ve ses getiren çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın 18’incisi sonuçlandı.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, global tarafta enflasyonist baskılar, FED’in parasal sıkılaştırmaya yönelik açıklamaları, içeride TC Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve bunun döviz kuruna etkileri, ‘En Zengin 100’ çalışmasını etkileyen temel başlıklar oldu.

TL’de yaşanan değer kayıpları, borsa tarafında dolar bazında kayıplar, iç piyasada canlanmanın yeterince olmaması, turizm tarafında kayıpların devam etmesi, yakından izlendi. İşlerini ağırlıklı olarak yurtdışına taşıyan veya cirosunun önemli kısmını ihracattan elde eden aileler daha şanslı konumda.

Hazine garantili iş yapan iş insanları da listede gücünü koruyor.

İLK 3’TE YER ALANLAR

Bu yıl listede Koç Ailesi, temmuz ayında vefat eden Şevket Sabancı’nın ailesi ile Erol Sabancı ve ailesi yine ilk üçte yer aldılar.

Bunun yanında dijital dünyanın getirdiği fırsatları iyi değerlendiren isimlerin En Zengin 100 listesine girdiğini görüyoruz.

BU YIL LİSTEYE GİRENLER

Sidar Şahin’in ardından bu yıl Trendyol’un kurucuları Demet Mutlu ve Enver Üçok ile Getir’in kurucusu Nazım Salur ve STFA’nın patronu Taşkent Ailesi listeye dahil oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında yer alıyor.