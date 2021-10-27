Türkiye'nin en zengin aileleri: Bu yıl listeye giren yeni isimler

Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen ve ses getiren çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın sonuçları yayınlandı.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, global tarafta enflasyonist baskılar, FED’in parasal sıkılaştırmaya yönelik açıklamaları, içeride TC Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve bunun döviz kuruna etkileri, ‘En Zengin 100’ çalışmasını etkileyen temel başlıklar oldu.

TL’de yaşanan değer kayıpları, borsa tarafında dolar bazında kayıplar, iç piyasada canlanmanın yeterince olmaması, turizm tarafında kayıpların devam etmesi, yakından izlendi. İşlerini ağırlıklı olarak yurtdışına taşıyan veya cirosunun önemli kısmını ihracattan elde eden aileler daha şanslı konumda.

Hazine garantili iş yapan iş insanları da listede gücünü koruyor.

İLK 3’TE YER ALANLAR

Bu yıl listede Koç Ailesi, temmuz ayında vefat eden Şevket Sabancı’nın ailesi ile Erol Sabancı ve ailesi yine ilk üçte yer aldılar.

Bunun yanında dijital dünyanın getirdiği fırsatları iyi değerlendiren isimlerin En Zengin 100 listesine girdiğini görüyoruz.

BU YIL LİSTEYE GİRENLER

Sidar Şahin’in ardından bu yıl Trendyol’un kurucuları Demet Mutlu ve Enver Üçok ile Getir’in kurucusu Nazım Salur ve STFA’nın patronu Taşkent Ailesi listeye dahil oldu.

İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçiyoruz. 2019 sonunda Çin’de ortaya çıkan Covid pandemisi özellikle 2020 yılında dünyada ekonomileri durma noktasına kadar getirdi. 2021 yılında aşı çalışmaları sonucunda yaralar sarılmaya başlansa da ekonomilere verdiği hasarlar ortada.

Özellikle orta ve dar gelirli kesimler açısından hiç de kolay bir süreç yaşanmıyor. Pandeminin yanında dünyada enflasyonist baskılarla büyük merkez bankalarının faiz artırma sinyali verdiği bir süreçte TC Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikası da TL’nin zayıflaması sonucunu beraberinde getiriyor.

Yaşanan bu süreçten olumsuz etkilenen zengin kesimler olduğu gibi, pandeminin getirdiği fırsatları doğru değerlendirerek şirketlerinin iş hacmini, servetlerini büyüten zenginler de oldu. İşte bu yıl yapılan “En Zengin 100” araştırması Türkiye’deki durumu gözler önüne serdi.

Pandemi ve pandeminin yarattığı riskler ve fırsatlar Ekonomist Dergisi’nin bu yıl 18’incisini gerçekleştirdiği “En Zengin 100” araştırmasındaki değişimlerin temel belirleyicisi oldu.