Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı: Capital araştırdı

2023, izleri çok uzun süre silinmeyecek bir deprem felaketi yılı olarak hafızalara kazındı. Bu süreçte öne çıkan bir diğer unsur yardımseverlik oldu. Türk halkı ve gönlü zengin iş insanları ani gelişen bu afete de elinden gelen tüm desteği verdi ve adeta seferber oldu.

Capital Temmuz 2023 sayısından

Capital Dergisi, bu yıl 11’inci kez “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesini hazırlarken ortam böyleydi. Bu yıl hazırladığımız listedeki bağış rakamları 2022 yılına ait. Yani deprem yardımlarını kapsamıyor. Ancak 2022 yılında da yangın ve sel gibi pek çok afete yapılan yardımları içeriyor. İş insanlarının planlı yardımları kadar ani gelişen afetlere de ne kadar hazır olduklarını ve bu konuya bakışlarını araştırdık.

Listemizin zirvesinde bu yıl da Koç Ailesi ilk sırada. Koç Ailesi, 1,4 milyar TL’yi aşan bağışlarıyla Türkiye’nin eğitimden sağlığa, spordan sanata, toplumsal konulardan afetlere kadar destek gereken her alanda etkili yardımlarıyla ön plana çıkıyor. Listenin ikinci sırasına yükselen Fuat Tosyalı, aynı zamanda depremzede bir iş insanı. Hatay ve Osmaniye’deki tesislerinde maddi kayıpların ötesinde çok fazla can kaybeden Tosyalı, Türkiye’nin aynı zamanda gönlü zenginliğiyle zirveyi zorlayan iş insanı olarak dikkat çekiyor. Listenin 3’üncü sırasına yükselen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise bu toprakların yıllardır en güvendiği gönlü zengin iş insanlarının başında geliyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; ‘Koşullar ne olursa olsun halkın yanındayız. Depremde tüm imkanlarımızı seferber ettik’ derken; Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ‘Deprem felaketi olayın ve hasarın büyüklüğü nedeniyle hepimiz için hızlı müdahale gerektiren bir afetti. Böyle olaylarda her zaman seferber oluyoruz ve bütçe ayırıyoruz’ diye konuştu.





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