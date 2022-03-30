Türkiye'nin ilk çizgi film deneyim alanı açıldı: Çocuklar macera yaşayacak

Türkiye’nin ilk çizgi film deneyim alanı olan Kral Şakir Macera Dünyası’nın ilki Ankara’da açıldı. One Tower Alışveriş Merkezi’ndeki Kral Şakir Macera Dünyası’nda çocuklar çok sevdikleri Kral Şakir’in çizgi filmini deneyimleme imkanı bulacaklar.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Kral Şakir Macera Dünyaları’nın kurucusu, girişimci Esra Özge Aktürk, projeyi 2019 yılında hazırladıklarını ama pandemi nedeniyle yeni hayata geçirdiklerini belirtti. Aktürk, “Çocukların en sevdiği marka olan Kral Şakir’in dünyasını deneyimleyecekleri muhteşem bir yer açtığımızı söyleyebilirim. Çocukların belli bir zaman aralığında arkadaşları ile ya da bireysel olarak pek çok görevi yerine getirerek süper güçler kazandıkları bir dünya tasarladık. Alanımızın içerisine boyutlar arası geçiş bileti ile giriş yapan çocuklar, Kral Şakir ve arkadaşları ile dünyayı bir canavardan kurtaracaklar. Mirket’in laboratuvarında icatlar yapacak, Fil Necati’nin youtube odasında dünyayı kurtaracak fikirlerini anlatacaklar. Kral Şakir Sokağı’ndan geçecek, Bermuda Üçgeni’nde gemiyi korsanlardan kurtaracak ve Korsanlar Adası’nda canavarı yakalayacaklar. Kahramanlar partisi alanında ise Süper Güç Rozetlerini kazanacaklar” dedi.

Yakın zamanda ikinci şubesini İstanbul’da açmayı planladıkları Kral Şakir Macera Dünyası’nın konseptinin ise yeni filmin konusu “Geri Dönüşüm” olacağını belirten Aktürk, “Dileğimiz çocuklara unutamayacakları güzel anılar ve deneyimler yaşatmak. Bu konuda içeriklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Çocukları sürekli yeni sürprizler bekleyecek” dedi.

Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu Varol Yaşaroğlu ise Kral Şakir’in çocukların en yakın arkadaşı olduğunu vurgulayarak çok az sayıda markanın yakaladığı başarının altında bu samimiyetin yattığını ifade etti. Yaşaroğlu, birçok alanda lisanslı ürünleri, çizgi filmleri, kitapları ve filmleriyle Kral Şakir çocukların dünyasına ortak olmayı başardı. Şimdi ‘Kral Şakir Macera Dünyası’yla deneyim ve eğlence alanı da tamamlanmış oldu. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu yepyeni bir macera bizim için. Çocuklar çok severek izledikleri bir çizgi filmin içerisine girmekle kalmıyor bir de kahramanlarla birlikte maceralar yaşıyorlar. Şimdiden çocuklar ve ailelerden yoğun mesajlar alıyoruz. Yakın zamanda İstanbul’da nerede açılacağını da duyuracağız” dedi.

Kral Şakir Macera Dünyası’na aynı anda maksimum 20 çocuk giriş yapabiliyor. Günlük kapasite sayısı ise 540 olan alana önceden rezervasyon yapılması tavsiye ediliyor. Tüm bu macera süresince çocuklara oyun koçları eşlik ediyor.