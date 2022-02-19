Türkiye’nin ilk ERP satın alma rehberi

Dört ay süren hazırlık çalışmaları sonucunda Türkiye’nin İlk ERP Satın Alma Rehberi, ERP Komitesi tarafından tamamlandı.

19.02.2022 13:02:000
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Türkiye’nin ilk ERP satın alma rehberi

ERP Satın Alma Rehberinde ERP’den önce yapılması gereken hazırlıklar, ERP seçiminde ve implementasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, akademisyenler, yönetim danışmanları ve deneyimli kullanıcıların görüşleriyle Türkiye’de faaliyet gösteren ERP üreticileri ve çözüm ortakları yer alıyor.

Rehberde Ayrıca Türkiye’de ilk kez ERP çözümlerinin özelliklerinin ve fonksiyonlarının yer aldığı “ERP Ürünlerinin Karşılaştırmalı Tablosu” yer almaktadır ve ERP sistemi arayışında olan firmalar için tam bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Capital okuyucuları ve takipçileri ERP Satın Alma Rehberine Turkcell Dergilikteki güncel Capital e-dergisinden ulaşabilir.


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