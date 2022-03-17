Türkiye'nin ilk yüksek fırını yenilendi: 1939'da açılmıştı

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 1939 yılında metal cevherlerini işlemek amacıyla hizmete aldığı 1 nolu yüksek fırının, yenileme çalışmalarının ardından tekrar devreye alındığı bildirildi.

Kardemir'den yapılan açıklamada, üretim kapasitesinin artırılması için yatırımların ve yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Geçen yıl başlatılan 1 nolu yüksek fırının yenileme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, programlanan tarihten önce devreye alındığı aktarılan açıklamada, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla mali açıdan gözle görülür şekilde yükseliş ivmesi yakalayan şirketimiz, çelik sektöründe artan talepleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretim kapasitesi ihtiyacını karşılamak adına yatırımlarını sürdürmektedir. Türkiye'nin ilk yüksek fırını konumundaki 1 nolu yüksek fırında, daha önceden yapılan çalışmalarla yıllık 450 bin ton kapasiteye ulaşmışken, son reline ile yüzde 25'lik kapasite artışı beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 18 milyon dolar yatırım bedeliyle tamamlanan yenileme çalışmalarının, üretime doğrudan yansıyacak nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"117 gün süren reline çalışmasında, fırın içerisindeki tüm refrakter değiştirilmiş ve fırın etrafındaki fiziksel iyileştirilmelerin yanı sıra, otomasyon sisteminde de köklü modernizasyonlar yapılmıştır. Bu çalışma sayesinde üretim kapasitemiz artırılırken, bir yandan da gelişen teknolojilere hızlı adaptasyon amaçlanmıştır. Yıllık 3,5 milyon ton çelik üretimi hedefiyle çalışmalarını gece gündüz sürdüren şirketimiz, yatırımlarına ve mevcut üretim şartlarını iyileştirmeye devam edecektir. Güçlü yönetim ve disiplinli mali çalışmalarla piyasa beklentilerinin üzerinde karlılığa ulaşan fabrikamız, üretim, maliyet, yatırım ve satış gibi alanlarda sürdürülebilir verimlilik politikasıyla her geçen yıl karlılığını artırarak piyasalara güven vermeyi sürdürecektir."

Yüksek fırınlara kadın ismi: Fatma, Zeynep, Ülkü

Metal cevherlerini (çoğunlukla demir cevheri) işlemekte kullanılan dikey izabe fırınlar "Yüksek Fırın" diye adlandırılıyor.

Yüksek fırınlara üretimlerin artması için doğurganlık özelliği nedeniyle kadın isimleri veriliyor. KARDEMİR'de Fatma (1939-Türkiye'nin ilk yüksek fırını), Zeynep (1950), Ülkü (1962), 4 nolu (2008) ve 5 nolu (2015) olmak üzere 5 yüksek fırın bulunuyor.