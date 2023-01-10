Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu. Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

İstihdam sayısı ve iş gücüne katılma oranı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı kasımda aylık bazda 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi kasımda aylık bazda 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.