Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına indi.

11.05.2023 13:06:320
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Dünya genelinde enflasyonun düşüşe geçmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentisi risk algısının azalmasına sebep olurken, Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi de hızlandı.

Merkez bankalarının yıl başından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler, yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri ise günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

Ülkenin risk seviyesi TSİ 12.30'da 497 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cari açık serisi 17. aya ulaştı

Cari açık serisi 17. aya ulaştı

Pegasus ilk çeyrek için 'zarar' açıkladı

Pegasus ilk çeyrek için 'zarar' açıkladı

Avrupa, kripto varlıklara vergi getirilmesini istedi

Avrupa, kripto varlıklara vergi getirilmesini istedi

Microsoft, çalışanlarına bu yıl zam yapmayacak

Microsoft, çalışanlarına bu yıl zam yapmayacak

ABD Başkanı Biden'dan temerrüt uyarısı: Tüm dünyanın başı derde girer!

ABD Başkanı Biden'dan temerrüt uyarısı: Tüm dünyanın başı derde girer!

Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 11 Mayıs veri gündeminde neler var?

Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 11 Mayıs veri gündeminde neler var?

Yorum Yaz