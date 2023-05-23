Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıktı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yaklaşırken kur ve risk primi tarafındaki hareketli seyir yeni eşiklerin aşılmasına neden oluyor.

23.05.2023 09:44:020
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Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıktı

Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hafta başında bankalararası piyasada Dolar/TL ilk kez 20 seviyesinin üzerini görürken, Türkiye'nin risk primi de bir eşiğin daha üzerine çıktı. 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Seçimlerin ilk turu öncesinde 12 Mayıs'ta Türkiye'nin risk primi 505 baz puan seviyesinde kapanmıştı. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından risk priminde yükseliş ivmesi izlenmişti.

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