Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 466 baz puana düşerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

11.07.2023 16:33:120
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Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, söz konusu anlaşmanın birçok ülke tarafından olumlu karşılandığını, Türk varlıklarını da olumlu etkilediğini ifade etti. Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların da piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti.

BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yükseğinde

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu haber akışından pozitif etkilendi. Endeks, gün içinde 6.379,29 puanla rekor tazeledi.

BIST 100 endeksindeki yükseliş eğilimi üst üste 5. işlem gününde devam ederken, bugünkü yükselişe, yüzde 4'ün aşan getiriyle bankacılık endeksi öncülük ediyor.

Endeks, son 4 işlem gününün tamamında kapanış rekorunu tazelerken, seçim sonrası endeksteki değer kazancı yüzde 40'a yaklaştı.

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