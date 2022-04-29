Türkiye'nin turizm geliri yüzde 122,4 arttı

Turizm geliri ocak-mart döneminde 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 51 dolar olarak hesaplandı.

Yabancılar Türkiye'yi en çok "gezi ve eğlence" amacıyla ziyaret etti

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişi oldu. Bunların yüzde 76,6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 52,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 24 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,1 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 62,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.