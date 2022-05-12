Türkiye'nin yeni fert geliri haritası: İşte en yüksek ve en düşük iller?

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek fert geliri "İstanbul" bölgesinde kaydedilirken, fert gelirinin en düşük gerçekleştiği iller Van, Muş, Bitlis, Hakkari çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2021'de 37 bin 400 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 51 bin 765 lirayla "İstanbul" oldu. Bunu 47 bin 595 lirayla İzmir bölgesi ve 46 bin 516 lirayla Ankara bölgesi izledi.

Yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük gerçekleştiği bölge 18 bin 278 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari çıktı.

Gelir eşitsizliği en az Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Söz konusu oran Türkiye genelinde 7,6 iken İBBS 2. Düzey bölgelerinde bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak belirlendi.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu.

Söz konusu bölgelerin her biri için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan şeklinde sıralandı.

Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.