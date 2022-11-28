TÜRSAB'ta Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi

TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Bilal Korkmaz ve Eyüp Kartal yarıştı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Firuz Bağlıkaya yeniden seçildi. TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Bilal Korkmaz ve Eyüp Kartal yarıştı.
Sandık başına giden üyelerin 2 bin 302'sinin oyunu alan Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Ali Bilir 1193, Bilal Korkmaz 328, Eyüp Kartal ise 53 oy aldı.