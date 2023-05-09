Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

9.05.2023 09:20:060
Paylaş Tweet Paylaş
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Müşteriyi anlama yarışı

Müşteriyi anlama yarışı

Sınır ötesi istihdam liderleri

Sınır ötesi istihdam liderleri

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Bağlılıkta müthiş erozyon

Bağlılıkta müthiş erozyon

Çalışanı koruma taktikleri

Çalışanı koruma taktikleri

Yetenek açığı alarmı

Yetenek açığı alarmı

Yorum Yaz