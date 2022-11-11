Twitter iflasa mı gidiyor? ABD Federal Ticaret Komisyonu endişeli...

Elon Musk, Twitter için 'iflas' sözünü kullandı. Musk, nakit açığının durdurulmaması durumunda iflasın bir ihtimal olduğunu söyledi.

Twittter’ın yeni sahibi Elon Musk çalışanlarına yaptığı ilk açıklamada “iflas” ihtimalinden bahsetti. Elon Musk, nakit açığının durdurulmaması durumunda iflasın bir ihtimal olduğunu söyledi. ABD Federal Ticaret Komisyonu da 'Twitter'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip etikleri' açıklaması yaptı.

Twitter’ın dümenine geçtiğinden bu yana çalışanların yarısını işten çıkaran ve üst düzey yönetimi büyük ölçüde değiştiren Musk yatırımcıları henüz iş modeli konusunda ikna etmiş durumda değil. Wall Street bankaları Musk’a verdikleri 13 milyar dolarlık krediye alıcı bulamadıkları için bilançolarının dışına taşıyamıyor.

Krediyle ilgilenen bazı yatırımcılar 1 dolara karşılık 60 sent fiyatını teklif ediyor. Bu da kredi, tahvil piyasasında finansal sıkıntıdaki firmalarda görülen bir fiyatlama. Diğer taraftan Musk yönetim sorunlarıyla da uğraşmak durumunda. Musk dönemi sonrası Twitter’a katılan iki üst düzey yönetici görevinden ayrıldı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu: Twitter'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyoruz

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi. FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, revize edilen kararların uyumu sağlamak için yeni araçlar sağladığı ve FTC'nin bunları kullanmaya hazır olduğu belirtildi. FTC'nin açıklamasının, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Twitter'ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketten ayrıldığını duyurdu. Kissner, "Twitter'dan ayrılmak için zor bir karar verdim. Harika insanlarla çalışma fırsatım oldu ve gizlilik, güvenlik ve bilgi teknolojileri ekipleriyle ve yaptığımız işle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi. Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı. Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.