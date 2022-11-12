Twitter mavi tik satışını durdurdu

Twitter, kullanıcıların markaları ve kişileri taklit etmek için hizmeti kötüye kullanmaları sebebiyle ücretli doğrulamaları durdurdu.

Twitter, bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanması sebebiyle, aylık 7,99 dolarlık mavi abonelik hizmetini durdurdu.

Twitter, söz konusu hizmeti bu hafta başlarında iPhone uygulaması üzerinden başlatarak, kullanıcıların daha önce bir hesabın doğrulandığını veya resmi olduğunu göstermek için kullanılan bir onay işareti satın almalarına izin vermişti.

Cuma gününden itibaren iPhone uygulaması artık kaydolma seçeneğini göstermiyor. Hizmetin hızlı bir şekilde askıya alınması, en azından şu anda CEO Elon Musk'ın kullanıcılardan yeni gelir elde etme konusundaki büyük planının beklendiği gibi çalışmadığını gösteriyor.

Ücretli abonelik hizmeti, çok sayıda şakacının Twitter'da sahte hesaplar oluşturmasına ve sosyal medya platformunda daha fazla yanlış bilgi dolaşmasına yol açtı. Bu da, bazıları şimdiden platformda harcamalarını durdurmuş olan reklam verenler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Hizmet için halihazırda ödeme yapmış olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi onay işaretlerinin hesaplarından kaybolduğunu söylüyor.