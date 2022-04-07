Twitter, Putin'in hesaplarına sınır koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de aralarında bulunduğu 300 hesabın içeriği sınırlandıran Twitter, bu hesapların zaman çizelgelerinde ve bildirimlerde tavsiye edilmeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu Rus hükümetine bağlı 300 hesaba yeni kısıtlamalar getirdi. Twitter’ın aldığı son kararla birlikte Rus hükumetine bağlı bu hesaplar artık Twitter tarafından önerilmeyecek ve bu hesaplara ilişkin bildirim gönderilmeyecek.

Sınırlama getirilen 300 hesap arasında Rus hükumetine bağlı çalışan kişilerin hesapları, bakanlık ve büyükelçilik hesapları ile üst düzey Rus yetkililerin hesapları da yer alıyor. Söz konusu hesaplar daha önce de Ukrayna’nın işgali hakkında dezenformasyon yaymakla suçlanmış ancak Twitter bu hesaplara herhangi bir kısıtlama getirmemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3,6 milyon ve 1,7 milyon takipçisi olan 2 ayrı Twitter hesabı bulunuyor. Twitter’dan yapılan açıklamada “Savaş sırasında internete erişimi kısıtlayan herhangi bir ülkeye karşı kısıtlamalar gündemde olacak” ifadeleri yer aldı.