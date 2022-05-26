Twitter'a 150 milyon dolar ceza

Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek.

26.05.2022 10:03:000
Paylaş Tweet Paylaş
Twitter'a 150 milyon dolar ceza

Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek. ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin "gizliliğini ve güvenliğini" Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi.

Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtilen açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin “kullanıcılara reklam gönderilmesi” için de kullandığı belirtildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bilançoları ihtiyatlı yönetmeliyiz

Bilançoları ihtiyatlı yönetmeliyiz

Yeni seçim kriterleri: Neler değişiyor?

Yeni seçim kriterleri: Neler değişiyor?

Özel marka zamanı

Özel marka zamanı

"3. Rönesans'ın içinde olmak istiyorum"

"3. Rönesans'ın içinde olmak istiyorum"

KÂRDA YOLUN SONU

KÂRDA YOLUN SONU

4 yılda 4'e katlarız

4 yılda 4'e katlarız

Yorum Yaz