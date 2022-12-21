Üç büyük sektörde resesyon sinyalleri

Capital Kasım 2022 sayısından

Yurt içinde azalan satın alma gücü, sektörlerin satışlarını düşürürken yurt dışında Avrupa’da başlayan resesyon ihracatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye ekonomisinin üç büyük sektörü otomotiv, beyaz eşya ve inşaatta daralma başladı. Tekstil ve hazır giyim ihracatında sipariş iptalleri konuşuluyor. Plastik, makine ve seramik gibi sektörlerde de ihracat talebinde düşüş gözleniyor. Resesyonun artık bir beklenti değil realite olduğunu belirten sektör oyuncuları, yeni dönemde değişen dengelerle hedeflerini revize ederken büyümenin yeni yollarını arıyor.

2022 birçok sektör için büyümenin ivme kazanacağı bir yıl olacaktı. Ancak enflasyondaki keskin tırmanış, satın alma gücünü zayıflatırken iç pazarda büyüme hızını kesti. Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve küresel enflasyonun tarihi seviyelere ulaşması da başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarının olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu tabloda Türkiye’de otomotiv sektörü ilk 9 ayda yüzde 6 daraldı. Global olarak talebin daralmasıyla şirketler yılın devamında iç pazara odaklanma kararı aldı. Beyaz eşya da açıklanan ilk 8 aylık verilere göre büyümedi, iç pazardaki daralma daha belirleyici bir veri olarak öne çıktı.

Müteahhitlik sektörü de yılı ciddi bir daralmayla kapatmaya hazırlanıyor. 2021 yılını 31 milyar dolarlık yeni projeyle tamamlayan sektör, 2022’ye 30 milyar dolarlık yeni proje hedefiyle girmişti. Ancak, Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında üstlenilen proje tutarı 8,9 milyar dolar oldu. Bu şartlar altında, yılsonunda bu rakamın 12- 15 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

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