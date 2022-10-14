Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

14.10.2022 10:59:070
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Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 13 milyon 754 bin 421 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,5 artışla 14 milyon 782 bin 776 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaatta yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.

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