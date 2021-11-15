Ücretli çalışan sayısı eylülde arttı: Artış en çok hangi sektörde?

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış gösterdi.

15.11.2021 10:43:000
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Ücretli çalışan sayısı eylülde arttı: Artış en çok hangi sektörde?

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 9,3 artarak 13,9 milyon oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Eylül 2020'de 12 milyon 702 bin 90 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9,3 artışla 13 milyon 885 bin 464 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 yükseldi, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

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