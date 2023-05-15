Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda arttı

Martta ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 artış kaydetti.

15.05.2023 10:48:270
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Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda arttı

Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2022'de 13 milyon 862 bin 333 kişi iken bu yıl martta yüzde 6,5 artışla 14 milyon 757 bin 342 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış gösterdi.

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