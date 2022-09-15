Ücretli çalışan sayısı temmuzda azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

15.09.2022 11:01:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ücretli çalışan sayısı temmuzda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. 

Buna göre, geçen yılın temmuz ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyon 504 bin 403 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe değişmezken inşaatta ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Peugeot Eylül 2022 kampanyasını duyurdu

Peugeot Eylül 2022 kampanyasını duyurdu

10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri

10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri

United Aygaz Bangladeş faaliyete başladı

United Aygaz Bangladeş faaliyete başladı

Bütçe ağustosta fazla verdi

Bütçe ağustosta fazla verdi

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti

Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

Yorum Yaz