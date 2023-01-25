Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

Alman Bild gazetesinin "merkezi Mainz'de bulunan biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'yı terk edeceği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

25.01.2023 14:37:230
Paylaş Tweet Paylaş
Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

BioNTech Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Jasmina Alatovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bild gazetesinin haberinin doğru olmadığını belirtti.

Alatovic, "(Haberin) Düzeltilmesini istedik. İngiltere'de ek yerler planladığımız doğrudur. Bunun BioNTech'in Almanya veya dünya çapındaki konumları üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bild gazetesinde "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla dün yer alan haberde, Kovid-19 aşısını ilk geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldığı iddia edilmişti.

Haberde, BioNTech'in üretim ve AR-GE projelerini Almanya Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Eskiden "Made in Germany"nin bir kalite işareti olduğu, şimdi durumun değiştiği ve pek çok Alman şirketinin fabrikalarını ve AR-GE projelerini yurt dışına taşıdığı belirtilen haberde, Alman hükümeti de eleştirildi.

Öte yandan, BioNTech, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir AR-GE merkezi kurulmasına yönelik İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştığını duyurmuştu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

Bankacılıkta krediler lokomotif oldu: Hangi sektörler kredi artışı yaşayacak?

Bankacılıkta krediler lokomotif oldu: Hangi sektörler kredi artışı yaşayacak?

Cumhuriyet'in 100. y��lında rekor hedef

Cumhuriyet'in 100. yılında rekor hedef

Güven endeksi, hizmet ve perakende ticarette düştü, inşaatta yükseldi

Güven endeksi, hizmet ve perakende ticarette düştü, inşaatta yükseldi

Reel kesim güveni yükseldi

Reel kesim güveni yükseldi

AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getiriyor

AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getiriyor

Yorum Yaz