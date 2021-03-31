Uğur Şahin’den yaz uyarısı: Aşıların etkisi ne zaman görülür?

Alman televizyon kanalı RTL’ye konuşan Uğur Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması gerektiğini söyledi. DW’nin aktardığı habere göre Şahin, “Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı” dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, “Ne yazık ki Almanya ve Avrupa’da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız” dedi.

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde “daha sert bir kapanmanın” zorunlu olacağını ifade etti.

AŞILAMANIN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda “normalleşmeye dönmenin” mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, “Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz” dedi.