Ukrayna açıkladı: Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Rusya kontrolüne geçti

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrolün Rus ordusuna geçtiğini açıkladı.

4.03.2022 10:58:000
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Ukrayna açıkladı: Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Rusya kontrolüne geçti

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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