Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dünya liderlerine çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Putin’e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

24.02.2022 11:53:000
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dünya liderlerine çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.

Dünya liderlerini Putin’e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya’ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, “Hep beraber Ukrayna’yı kurtarmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.

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