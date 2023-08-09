Ukrayna savaşı, Rus petrol ve doğal gaz gelirlerini eritti

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

9.08.2023 09:52:160
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Ukrayna savaşı, Rus petrol ve doğal gaz gelirlerini eritti

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 43,4 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada federal bütçe açığının yılın ilk 7 ayında 2,8 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi. Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin 14,5 trilyon ruble olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise 17,3 trilyon ruble seviyesine ulaştığının altı çizildi.

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye düştüğü ifade edilirken düşüşün ana nedeni olarak, geçen yıla kıyasla enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisine işaret edildi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.


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