Ukrayna'daki savaş lüks tüketim devini etkilemedi

Bulgari, Dior, Celine, Kenzo, Givenchy gibi markaları bünyesinde barındıran dünyanın önde gelen lüks tüketim devlerinden biri olan Louis Vuitton Moët Hennessy'nin (LVMH) satışları yılın ilk çeyreğinde savaş ve Çin'de artan vakalara rağmen güçlü seyretti.

Fransız Louis Vuitton'un toplam satışları Avrupa ve ABD'deki güçlü talebin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 23 artarak 18 milyar euroya (19.5 milyar dolar) ulaştı. Analistlerin beklentisi yüzde 17 artıştı. LVMH bu dönemde kâr açıklayan ilk Avrupalı lüks tüketim şirketi oldu.

Rakamların açıklanmasının ardından şirket hisseleri 1.8 yükseldi ve bu yılki yüzde 12'lik kaybının bir kısmını telafi etti. Sahibi milyarder Bernard Arnault olan şirketin ABD'de kârı yüzde 26, Avrupa'da yüzde 45, Japonya hariç Asya'da yüzde 8 arttı.

LVMH Ukrayna'yı işgali nedeniyle 6 Mart'ta Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı almıştı. Morgan Stanley'e göre Rus pazarı grubun toplam satışlarının yüzde 1.5'ten daha azını oluşturuyor.

Şirket açıklamasında Çin'deki karantinaların lüks ürünleri talebinde negatif etki yapabileceğini belirtti. LVMH CFO'su Jean-Jacques Giony orta ve uzun vadede Çin'deki talebin düzeleceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Giony, Dior ve Celine markalarının diğerlerinden daha hızlı büyüdüğünü bildirdi.



