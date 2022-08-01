Ukrayna'dan tahıl yükleyen ilk gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı , tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanından hareket edeceğini bildirdi.

1.08.2022 09:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ukrayna'dan tahıl yükleyen ilk gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan bugün saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin bugün saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Global marka olmak istiyoruz

Global marka olmak istiyoruz

Değer erozyonu

Değer erozyonu

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

Hasar bilançosu

Hasar bilançosu

Yorum Yaz