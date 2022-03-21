Ukrayna’nın ünlü gelinlikçisi askeri kıyafet dikmeye başladı

CNN’nin haberine göre Ukrayna’da gelinlikleriyle tanınan moda markası Milla Nova, Rusya’nın saldırısının ardından şimdi ülkenin askerleri ve sağlık çalışanları için kıyafet üretiyor.

50 ülkedeki gelin butiklerinde ürünleri olan Milla Nova çalışanları, son iki haftadır uluslararası elbise siparişlerini yerine getirmenin yanı sıra asker ve sağlık çalışanları için de kıyafet dikiyor. Savaşın birçok ciddi zorluğuna rağmen işi sürdürmeye kararlı olduğunu söyleyen şirketin CEO’su Ulyana Kyrychuk, “Dünyanın dört bir yanındaki gelinleri mutlu etmenin yanı sıra, ülkemizi kurtarmaya da odaklanıyoruz” dedi.

Kyrychuk, CNN’e şimdiden 1.500 parça ürettiklerini söyledi. Kyrychuk, tüm çalışanlarına Şubat ayında ödeme yapıldığını ve yönetimin “iş süreçlerini düzenlemek ve çalışanlara ödeme yapabilmek için günün her saatinde” çalıştığını söyledi.

Milla Nova şu anda 600 işçi istihdam ediyor. Normalde Lviv’de yerleşik olanlara Varşova’da derme çatma bir atölyenin kurulduğu komşu Polonya’ya gitme seçeneği verildi. Bazı çalışanlar Lviv’de kalırken, diğerleri kırsal bölgelere veya Ukrayna dışına kaçmak için kendi planlarını yaptı. Kyrychuk, planın Ukrayna için hayırsever fonları toplamak için NFT’ler olarak satmak olduğunu söyledi.