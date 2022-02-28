Ukrayna'ya ne kadar bitcoin bağışlandığı belli oldu: Rakam artıyor

Londra merkezli blockchain (blok zinciri) analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi, Ukrayna’ya yapılan kripto para bağışı miktarını açıkladı.

28.02.2022 13:08:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ukrayna'ya ne kadar bitcoin bağışlandığı belli oldu: Rakam artıyor

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 17 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Londra merkezli blockchain (blok zinciri) analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 12 bin 799 işlemle 10,2 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına toplam 16,7 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı belirtildi.

Söz konusu kripto para bağışının yanı sıra Ukrayna hükümetinin Ethereum hesabına yaklaşık 2 milyon dolar değerinde NFT (takas edilemez jeton) gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna hükümeti resmi Twitter hesabı üzerinden, 26 Şubat'ta, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç Holding'de görev değişimi

Koç Holding'de görev değişimi

5 yılda 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

5 yılda 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

Çalışanları için 'arka bahçe' kurdu

Çalışanları için 'arka bahçe' kurdu

“Tüketici Markaları” iş birimi kuruyor

“Tüketici Markaları” iş birimi kuruyor

Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Yorum Yaz