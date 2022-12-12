Ülker'in mağazacılık hedefleri: Ali Ülker anlattı

Capital Kasım 2022 sayısından

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, perakende sektöründe Bizim Toptan ile 200 mağazaya ulaştıklarını, Şok marketlerin 10 bininci mağazasını açtıklarını söyledi. Ali Ülker; ‘Bizim Toptan’ın altında da Seç Market gibi bir market yapısı oluşturduk. Bu aslında bir satın alma platformu. Yerel marketlerin ulusal zincirlere karşı rekabet gücünü artırabilmek ve fırsat sağlamak adına satın alma gücümüzü onlara da kullandırmaya başladık. Hem perakende konusundaki birikimimizle hem teknolojik altyapımız ve satın alma gücümüzle yerel marketleri destekliyoruz. Çünkü Ülker ailesi olarak onlara çok şey borçluyuz’ dedi.

Ali Ülker, gelecek birkaç yıla ilişkin rotalarını şöyle açıkladı: “Bir kere dijital dünyaya daha fazla entegre olmak istiyoruz. İkincisi birkaç lokal markayla beraber farklı coğrafyalara açılmayı ve ürünlerimizi bu bölgelere taşımayı hedefliyoruz. Perakendede e-ticareti bünyemize daha iyi adapte ederek daha geniş kitlelerin evine girmeyi planlıyoruz.”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in Capital'e verdiği röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ