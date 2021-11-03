Ulusal Faktoring, Halka Arz Oluyor

Ulusal Faktoring’in sermayesinin yüzde 30,71’ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları, SPK onayıyla halka arz olacak. Talep toplama tarihi ise 4-5 Kasım olarak belirlendi.

Ulusal Faktoring’in sermayesinin yüzde 30,71’ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları, SPK onayıyla halka arz olacak. Hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’in konsorsiyum lideri olduğu halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Ulusal Faktoring, 4 - 5 Kasım Tarihleri Arasında Talep Toplayacak

Payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

İzak Koenka: “Halka Arz Gelirini KOBİ’leri Desteklemek İçin Kullanacağız”

KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zekâ destekli algoritmaları sayesinde kredi değerlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka; “Faktoring sektöründe 20 yılı geride bıraktık. Büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahibiz. Sektörde müşteri adedi bazında ilk üçte yer alıyoruz. 2021 yılında aktif büyüklüğümüzü yüzde 40 oranında büyütmeyi hedefliyor, ciromuzu 4 milyar TL olarak öngörüyoruz. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Faktoring Sektöründe Fintech Vizyonu

Faktoring sektöründe teknolojiyi en etkin kullanan şirketlerden biri olan Ulusal Faktoring, yaptığı yapay zekâ yatırımları sayesinde Çekpara uygulamasını geliştirdi. Alacağın vadesini beklemeden nakde dönüşmesini sağlayan Çekpara mobil uygulaması ile şirketler, vadeli alacaklarını online olarak sorgulayabiliyor, evrak işleri ile uğraşmadan veya şubeye gitmeden dakikalar içinde faktoring işlemlerini tamamlayabiliyorlar.