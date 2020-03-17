Uluslararası denizcilik yakıtlarında pazar lideri oldu

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına paralel olarak hızla büyüyen markası SOCAR MARINE, uluslararası denizcilik yakıtları alanında sektör liderliğine yükseldi. SOCAR MARINE, 2019 yılında uluslararası denizcilik yakıtlarında 600 bin tonluk satış hacmini aştı. Türk boğazlarından transit geçen ve Türkiye limanlarında yük operasyonları yapıp yurt dışına çıkış ya da giriş yapan gemilere satışı kapsayan bu hacimle, şirketin pazardaki payı da yüzde 25’in üzerine çıktı.

Türkiye’de 7 yıldır denizcilik yakıtı satışı faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren SOCAR MARINE Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı, “Sektörde genç bir oyuncu olmamıza rağmen, üstün ürün ve hizmet kalitesi anlayışımız, müşterilerimizi ve onların ihtiyaçlarını odağımızda tutuğumuz yaklaşımımız ile kısa sürede uluslararası denizcilik yakıt alanında liderliği yakaladık. Bugün Türkiye’nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimiz yanı sıra Cebelitarık’tan Singapur’a, Rotterdam’dan Güney Afrika’ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimiz ile SOCAR MARINE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz. Geldiğimiz bu güçlü noktada, 2020 yılı itibarıyla iç piyasa denizcilik sektöründe de faaliyete başlıyoruz. Bu sayede yurt içi yük ve yolcu taşıması yapan denizcilik şirketlerinin, turizm teknelerinin ve balıkçıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmet ve rekabetçi yaklaşımımızla iç piyasa denizcilik sektöründe de fark yaratacağımız inancımız çok yüksek”diye konuştu.

YATIRIMLAR İLE GELEN SİNERJİ

Uluslararası pazarlarda ve Türkiye’de denizcilik ve enerji sektöründe her zaman kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen SOCAR MARINE’e, liderliğe giden yolda en büyük sinerjiyi, SOCAR Türkiye’nin hayata geçirdiği dev projeler kazandırdı. 2018 yılında devreye giren uluslararası çaptaki enerji projeleri TANAP ve STAR Rafineri’nin yanı sıra Petkim ve SOCAR Depolama’nın sahip olduğu limanlar ile SOCAR Terminal’deki gemilere hizmet veren ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden bir olan SOCAR, denizcilik alanında da Türkiye’nin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. SOCAR MARINE, markasını güçlendirerek sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz Çanağı’nın en büyüğü olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.