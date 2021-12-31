Uluslararası fuarlarda yabancılar perakende satış yapamayacak

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilerde yabancı ülke veya firmalar, perakende satış yapamayacak.

31.12.2021 16:41:000
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Uluslararası fuarlarda yabancılar perakende satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığının, "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Ülkede düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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