Uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin geçen yıl aralık sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 298,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 528,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 16,6 artarak 298,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,5 azalarak 528,3 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, aralık ayında eksi 230,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 384,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi aralıkta 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 19,2 artarak 111,2 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,4 yükselerek 126,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 21,5 artışla 50,9 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle aralıkta 2020 yıl sonuna göre yüzde 47 azalışla 122,2 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 96 milyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yıl aralıkta 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,1 azalarak 96 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 36,8 azalışla 18,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 46,9 azalışla 3,5 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 1,8 azalışla 45,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, aralıkta 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 artışla 310,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 4,1 yükselişle 34,7 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 38,3 düşüşle 9,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,5 azalarak 66,9 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1 artarak 96,7 milyar dolara çıktı.