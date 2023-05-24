Ümit Özdağ, 2. tur kararını açıkladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, canlı yayında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Güzel sonuçlar elde ettik, umarım Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları atacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceği açısından her bir genel partiye sorumluluklar düşüyor. Biz de bu çerçevede güzel bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

"İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz"

Özdağ ise "Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkının fakirleşmesini engelleyemeyiz. 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi için seçmene bir çağrıda bulunduk. İkinci tur için Numan Kurtulmuş gelip bizden destek istedi. Ancak Kurtulmuş'un ifadelerinde sığınmacıların vatanlarına dönmesi için bir polita yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

7 MADDELİK PROTOKOL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir protokol metni imzalandı. İşte kamuoyu ile paylaşılan maddeler;

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.