Üniversite Kovid aşılarının antikor düzeylerini açıkladı: Sinovac aşısı olanlara öneri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamayla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27,6’ya düştü. Açıklamada iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3'üncü doz aşı tavsiye edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi: Üç doz Sinovac uygulananların hemen tümünde son aşıdan sonraki 3-4. ayda antikor düzeyi 1.0’in üzerinde olsa da antikor titrasyonları hızla düşmüştür. 2 doz Sinovac’a ek olarak bir doz Biontech uygulananlara göre 3 doz Sinovac uygulanan grupta ölçülebilen maksimum antikor düzeyi (>150.0) yüzdesi çok daha düşüktür. Buna göre 3 doz Sinovac uygulanmış bireylerde mutlaka 4. doz hatırlatma dozuna gereksinim vardır. 4. doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan Biontech tercih edilmesi önerilir.

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen araştırmanın gerçek yaşam bulgularının 3'üncü doz aşı sonrası 6'ncı ay izlem verilerine göre değerlendirileceği ifade edildi.