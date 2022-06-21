Ünlü gelecek bilimci Thomas Frey açıkladı: Kripto paraların kaçı 2040’ta var olacak?

Amerikalı ünlü fütürist ve konuşmacı Thomas Frey, bugün piyasada olan kripto paraların kaç tanesinin 2040’ta var olacağı hakkında öngörülerde bulundu.

Gelecek bilimci, Amerikalı ünlü konuşmacı Thomas Frey, Capital Dergisi’nin Haziran sayısına yazdığı makalede, bugün piyasada olan kripto paraların kaç tanesinin 2040’ta var olacağı hakkında öngörülerde bulundu.

Kurucusu olduğu Colorado'daki DaVinci Enstitüsü'nde hala yönetici direktör olarak çalışmakta olan Thomas Frey; bugün piyasada 13 bin 660 farklı kripto para olduğu bilgisini verdi.

Paranın özelleştirilmesini temsil eden kripto paraların, günlük ticaret yöntemlerinde devlet destekli geleneksel parayla rekabet etmekte zorlandığını ifade eden Thomas Frey; ancak kripto paranın dünyamızdaki para birimlerinin ve ödeme araçlarının bir sonraki evrimi olduğunu anlattı.

Kripto evreninin, paralarını nakit kadar basit bir şeye dönüştürebilmesi için gidilmesi gereken daha çok yol olduğunu söyleyen Frey, hala kripto paraların ilk günlerinde olduğumuzu, dolayısıyla daha çok ayıklama olacağını belirtti.

Gelecekte kripto paraların uzmanlık sigortası, Mars’a inişi finanse etmek veya yaşlıların bakımına, tıbbi turizme, çocuk bakımına veya değiş tokuş ağlarına fon sağlamak gibi belli bir pazar yaratabileceğini ifade eden Frey; 'Büyük olasılıkla sonunda sadece 3 veya 4’ünün kazandığını göreceğiz' dedi.

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