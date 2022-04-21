Ünlü milyarder Netflix’te 400 milyon dolar zarar etti

William Ackman, Netflix'in ilk kez abonelerini kaybettiği haberini takiben hisse senedinin düşmesiyle 400 milyon dolardan fazla bir zarara uğradı.

21.04.2022 16:56:000
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Ünlü milyarder Netflix’te 400 milyon dolar zarar etti

Amerika’nın en tanınmış yatırımcılarından William Ackman, Çarşamba günü Netflix’te 1,1 milyar dolarlık hissesini tasfiye etti ve akış hizmetinin on yıl içinde ilk kez abonelerini kaybettiği haberini takiben hisse senedinin düşmesiyle 400 milyon dolardan fazla bir zarara uğradı.

Hedge fonu Pershing Square Capital Management, hisseleri sadece üç ay önce satın almıştı. Ackman’ın hedge fonu, Netflix’in hisseleri %35 düşüşü görürken üç ay önce satın aldığı 3,1 milyon hisseyi satarak ani bir U dönüşü yaptı.

Ackman, Ocak ayında abonelikler için hayal kırıklığı yaratan bir tahminin hisse fiyatını düşürmesinden sadece birkaç gün sonra akış hizmetine 1 milyar doların üzerinde para aktarmıştı. CNN’in haberine göre yaşanan son durum fon yöneticisini sadece haftalar önce övgü yağmuruna tuttuğu bir şirkete sırt çevirmeye sevk etti. Bloomberg tarafından yapılan hesaplamalar, kaybın 435 milyon dolar olduğunu iddia ediyor.

Netflix’in iş modelini değiştirme planlarının mantıklı olduğunu, ancak şirkete yatırım yapmanın çok riskli olduğunu söyleyen Ackman, “Netflix’in işini anlamak temelde basit olsa da, son olayların ışığında, şirketin gelecekteki beklentilerini yeterli derecede kesin olarak tahmin etme yeteneğimize olan güvenimizi kaybettik” açıklaması yaptı.

Ackman, Ocak ayı sonlarında yaklaşık 3,1 milyon Netflix hissesi satın aldığını açıklayarak yayın şirketinde %0,7 hisseye sahip oldu ve Pershing Square’i en büyük 20 hissedarından biri yaptı. Netflix’in hisse senedi fiyatındaki düşüşle birlikte kayıp büyük oldu.

Netflix’in hisse fiyatı, pandemi 2020’yi ilk vurduğunda, evde kalan izleyicilerin izleme alışkanlıklarını artırmasıyla yükseldi. Ancak Disney+ ve HBO Max gibi rakiplerle rekabet artıkça rüzgar ters esmeye başladı.

Netflix, salı günü yaptığı açıklamada ilk çeyrekte 200 bin abone kaybettiğini duyurdu ve bu akış hizmetinin 2011’den bu yana ilk abone kaybını işaret ediyordu. Şirket, ikinci çeyrekte 2 milyon abone daha kaybedeceğini tahmin ediyor. Netflix, gelirin bu çeyrekte istediği kadar hızlı artmadığını da duyurdu.

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