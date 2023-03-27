Ünlü milyarder ortaya çıktı: Kayıp bir yılın sırrı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zaman sonra ilk kez Çin'e döndü ve Hangzhou şehrinde kurduğu bir okulu ziyaret etti.

Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, bir yılı aşkın yurtdışı seyahatinin ardından geçtiğimiz günlerde Çin'e döndü. Kaynaklara göre Alibaba'nın memleketi Hangzhou şehrinde kurduğu bir okulu ziyaret ederken görüntülendi.

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre Ma, bugün 2017 yılında Alibaba kurucuları tarafından finanse edilen ve anaokulundan liseye kadar eğitim veren özel bir okul olan Yungu School'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Milyarder işadamı okulla eğitim konularını ve ChatGPT teknolojisini görüştü.

Ma, arkadaşlarıyla buluştuğu ve kısa bir süre Art Basel'i ziyaret ettiği Hong Kong'da kısa bir mola verdikten sonra Çin'e döndü. Ma'nın resim ve sanat konusunda çok tutkulu olduğu biliniyor.

2019'da 55. doğum gününde Alibaba'nın başkanı olarak emekli olan Ma, tarım teknolojisi hakkında bilgi edinmek için farklı ülkelere seyahat ediyor. Ma'nın seyahat programı Çin gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Eski bir İngilizce öğretmeni olan 58 yaşındaki Ma, kurucusu olduğu Alibaba ve fintech iştiraki Ant Group gibi şirketlerin Pekin'in teknoloji sektörüne yönelik baskılarının yoğunlaştığı bir dönemde düzenleyici incelemeye tabi tutulmasının ardından kayıplara karışmıştı.

Financial Times, uzun zamandır görünmeyen milyarderin, 6 aydan uzun süredir Japonya'nın başkenti Tokyo'da olduğunu yazmıştı.

Site, Ma'nın bu süre boyunca ailesiyle beraber Tokyo'da kayak merkezlerinde tatil yaptığını ve belirli aralıklarla ABD ve İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu da öne sürmüştü.