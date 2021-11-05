UPT, Cibuti Cumhuriyeti ile 11 ülkeye ulaştı

Aktif Bank iştiraki UPT, Cibuti Cumhuriyeti’nin posta şirketi La Poste De Djibouti ile para transferi, ödeme ve gönderim işlemleri için işbirliği yaptı.

5.11.2021 17:48:000
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UPT, Cibuti Cumhuriyeti ile 11 ülkeye ulaştı

Bu işbirliği ile UPT, UPTION müşterilerine 7 gün 24 saat boyunca anlık para transferi gerçekleştirebilme imkânı sunacak.

Türkiye ile Cibuti arasında gerçekleştirilen para transferi ve ticari ödemelerde büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın lansman toplantısında konuşan UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “UPT olarak Türkiye dışında kendi markamız ile hizmet sunduğumuz ülke sayısını, Cibuti ile beraber 11’e çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Cibuti arasında her geçen gün artan ikili ticaret ve yatırımlar söz konusu. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar ile Türkiye ve Cibuti arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin de canlanacağını düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda Cibuti’de UPT markası ve para transferi ürünleri ile hem gönderim hem de ödeme işlemlerimize başladık. Bu yeni işbirliği kapsamında Cibuti’deki müşterilerimiz, Türkiye ve tüm dünyaya para transferi gönderimlerini UPT sistemi ile hızlı, güvenli ve ucuza gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda Türkiye ve tüm dünyadan Cibuti’ye gönderilen para transferleri ödemelerini de alabilecekler. Cibuti Postanesi ile yapmış olduğumuz anlaşma, her iki ülke ekonomisi için de farklılık yaratacak olup işbirliklerimizin Cibuti bankalarıyla da devam edeceği haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız” dedi.

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