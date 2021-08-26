UPT’den Uzcard ve Universal Bank ile iş birliği

Aktif Bank iştiraki para transferi şirketi UPT, Özbekistan’da UPT sistemi ile para transferi işlemi yapılan mevcut 4 bankanın ardından Uzcard ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. UPT, müşterilerine Universal Bank ve Uzcard aracılığı ile 7 gün 24 saat boyunca anlık para transferi gerçekleştirebilme imkanı sunacak.

İş birliği anlaşmasına Plum Technologies Uluslararası Projeler ve Para Transferleri Başkanı Emil Yakushev, Uzcard Yöneticisi Khidoyatov Erkin, Universal Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sattarov Aziz Takhirjanovich ve Universal Bank Yöneticisi Sarmanov Rustam Islamjanovich katıldı.

Uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Aktif Bank CEO’su Ayşegül Adaca, “UPT markamız ile Türkiye’nin en büyük yerli para transferi şirketiyiz. Amacımız kısa zamanda bölgenin lideri olmak. Bu noktada önemli iş birlikleri ile büyümeyi hedefliyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda Aktif Bank tarafında yeni projelere de zemin hazırlayacaktır. Bu bizler için heyecan verici olacak.

Özbekistan pazarına yönelik teknoloji konusunda ortak projeler geliştirmeye istekli ve hazırız. Kardeş ülke Özbekistan’ın ekonomisini, finansal gelişimini mutlulukla izliyoruz. Büyük bir yatırımcı ilgisi var. Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler, fintech alanında biz Türkiye tarafında lider firmalarından biriyiz. Para transferlerinin dünyadaki karşılığı 700 milyar dolar. Bu pazarın yarısı, konvansiyonel olmayan bir şekilde yapılır. Yani bir başka deyişle yanında götürür insanlar. Üçte biri para transferi operatörleri aracılığı ile yapılır. UPT şirketimiz pozisyonu itibariyle hem fintech tarafında hem de fiziksel para transferi operatörü konumunda. Bu özellikle aslında tüm bu bölgede gördüğümüz firmalar arasında tek örnek diyebiliriz. Hem fiziksel bir ağımız var hem de dijital bir çözüm sunuyoruz. İlk defa sunulacak bu ürün ile iki dost ülke Türkiye ve Özbekistan arasındaki artan ekonomik iş birliğine de katkı sağlayacak olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye, Özbekistan’a en çok para transferi gerçekleştiren 3. ülke

UPT CEO’su Hakan Özat ise, “Bugün Özbekistan’da dört banka UPT sistemini kullanarak hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya para gönderimi gerçekleştiriyor. Uzcard ve Universal Bank ile imzaladığımız sözleşmeyle bunu bir adım öteye taşıdık. Uzcard, yüzde 80 pazar payı ile Özbekistan’da uzak ara lider. Bu yenilikçi anlaşmayla tüm dünyadaki partnerlerimiz, Özbekistan’a yapacakları gönderileri bizim aracılığımız ile 7/24 anlık olarak kolaylıkla gerçekleştirebilecek.” dedi.

2020’yi 1.9 milyon işlem adedi ve 6.8 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapattıklarının altını çizen Hakan Özat, “Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Ürdün gibi ülkelerde UPT markasıyla hizmet veriyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’da büyümeye devam edeceğiz. Ürdün’de sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya gönderim açısından UPT çok bilinen bir marka. Yakın zamanda Katar’da çalışmaya başladık. Güçlü ve denetleyebileceğimiz pazarlara önümüzdeki dönemde gireceğiz. Sadece Türkiye koridoru olarak değil tüm dünyada para trafiğinde önemli bir yere sahip olacağız.

Aktif Bank çatısı altında hayata geçirdiğimiz ve hızla yaygınlaşan UPT yani Ucuz Para Transferi sayesinde maliyetleri çok aşağıya indirdik. Uption uygulaması sayesinde örneğin 200 dolar Özbekistan’a yapacağınız bir para transferini sadece 1 dolar bir işlem ücreti ile gönderebiliyorsunuz ve para transferi anlık olarak gerçekleşiyor. Bu transferi başka bir şekilde yapmak isterseniz 25 dolar’dan başlayan maliyetler söz konusu olacaktır. Bu noktada rakibimiz ve alternatifimiz yok.”

Hedef, 5 milyon dolarlık para hacmini 1 yılda 100 milyon dolara ulaştırmak

Konuyla ilgili değerlendirme bulunan Universal Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sattarov Aziz Takhirjanovich de, “Yapmış olduğumuz iş birliği ile Özbekistan’da 20 milyon aktif kullanıcısı olan ve 5 milyon bankamatik ile hizmet veren Uzcard sayesinde UPT daha geniş bir kullanıcıya ulaşabilecek. Özbekistan’ın 2020 yılında nakit ve kartlarla olan tüm kayıtlı para transferi hacmi 5 milyar dolar. Bu transferin yüzde 60’ı Rusya’dan diyebiliriz. Çünkü nüfusumuzun çok büyük bir kısmı Rusya’da çeşitli görevlerde çalışıyorlar. İkinci sırada ise Güney Kore var. Üçüncü sırada ise Türkiye gelmekte. İşlemlerin aslında yüzde 80’i nakit olarak gerçekleşiyor. Yüzde 20’si ise kart üzerinden. Bizim Universal Bank olarak amacımız fiziki kanalları azaltmak ve müşterilerimizi dijital tarafa yönlendirmek. Dijital ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i bizim üzerimizden gerçekleşiyor.

Türkiye’de 300 bin yerleşik Özbek vatandaşı bulunuyor. Turizm sezonunda karşılıklı olarak 1 milyondan fazla turist gelip gidiyor. Birinci aşamada yani 3 ay gibi bir sürece işlem hacmini 10 milyon dolara, bir yıl içinde de 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.