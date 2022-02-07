Ürün tanıtımını tavsiye gibi sunan fenomene 114 bin lira ceza geldi

TRT Haber’in haberine göre bir sosyal medya fenomeninin yaptığı tanıtımları, Reklam Kurulu reklam saydı. Bu sebeple fenomene 114 bin lira para cezası kesildi. Uzmanlar, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomenlerinin gelir takibi için yapılan düzenlemeleri hatırlattı.

“Tüketicinin reklamı algılaması sağlanmalı”

Bilişim Hukuku Uzmanı Sertel Şıracı TRT’ye şu yorumlarda bulundu: “Aslına bakarsak verilen cezada her ne kadar rakam olarak bize yüksek gelse de verebileceği minimum cezayı da vermiş durumda. O yüzden sosyal medya etkileyicilerinin dikkat etmesi, bunu uyarı olarak alması gerekir. Influencerlara yatırılacak olan ödemelerin bir banka hesabına yatırılması ve buradan da vergi kesintisinin otomatik yapılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Sonuçta bir tüketiciye yönelik bir tanıtıcı reklam yapıyorsanız bunun reklam olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor.”